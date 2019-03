Sfondano il portone di un'abitazione e rubano preziosi e indumenti

CAMPOMARINO. Ennesimo furto in casa. A denunciarlo pubblicamente, su Facebook, il consigliere comunale Luigi Romano, da sempre in prima linea sull’emergenza sicurezza nel territorio più a Sud del Molise. Un furto regolarmente denunciato alla locale stazione dei Carabinieri. «Vengo a sapere che venerdì sera, all'incirca le 18, si è consumato l’ennesimo furto in casa, nella zona vicino alle poste in paese. Un furto avventuroso e rischioso vista l'ora.

Cosa sarebbe accaduto se rientravano i proprietari? Non oso nemmeno immaginare. Hanno forzato il portone d'ingresso spaccandolo, hanno rubato alcuni monili d'oro, un orologio ed indumenti femminili, che fanno presupporre altre considerazioni.

Non conosco l'ammontare del danno, ma sicuramente quello morale ed affettivo è enorme.

Non è piacevole sapere che qualcuno ha violato la propria intimità entrando furtivamente nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro.

Ribadisco sempre la raccomandazione a tutti noi, avvisate sempre le forze dell'ordine quando notate persone oppure atteggiamenti sospetti. Prendiamo l'abitudine di coalizzarci, visto che, siamo alla mercé di balordi, diventa sempre più una necessità,

Continuo sempre a ripetere il controllo del territorio, sono stati spesi molte migliaia di euro che a poco servono se le telecamere non funzionano».