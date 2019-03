S'incendia canna fumaria in via Leopoldo Pilla

TERMOLI. Tanto spavento per una canna fumaria andata in fumo in via Leopoldo Pilla intorno a mezzogiorno: i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli hanno ricevuto la segnalazione su un possibile incendio in un appartamento in centro a Termoli.

La paura degli occupanti di un appartamento in via Pilla è stata dettata dal fatto che la canna fumaria prendendo fuoco e facendo molto fumo potesse intaccare anche il tetto della casa e allora sì che sarebbero stati guai.

Per fortuna il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha stroncato sul nascere ogni possibile problematica, tutto è stato circoscritto a pochi danni alle cose e nessuna conseguenza alle persone, se non, ribadiamo, tanto spavento.