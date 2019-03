Il suo sorriso rimarrà un ricordo indelebile, addio ad Antonio Schiattone

TERMOLI. Avrebbe compiuto pure lui 44 anni ad aprile, come David Tirolese. Una generazione di 40enni falcidiata a Termoli. Lutto e sgomento a Termoli per la scomparsa avvenuta da poche ore di Antonio Schiattone, stroncato da un arresto cardiaco.

Per ricordarlo, pubblichiamo il pensiero espresso da Vincenzo Limongi:

«Troppi ricordi.....troppi... Mi basteranno per farmi compagnia fino a quando ci rivedremo.

Tu metti la birra in fresco, intanto. Io ho da fare ancora un po' qua, non rompere le palle. Quando mi spiccio arrivo.

Sei partito troppo presto, e ci hai preso per il culo fino alla fine...Proprio il giorno del martedì grasso...che pizze de' 'mmerd' che ssi'...

E dai da mangiare all'orso al guinzaglio...

Ciao fratello'.....