Rinvenuto il corpo senza vita dell'operaio molisano a 70 metri di profondità

MONTENERO DI BISACCIA. E' stato purtroppo rinvenuto il cadavere dell'operaio 63enne originario di Montenero di Bisaccia e residente a San Salvo.

Il corpo ormai senza vita di E. B. si trova a 70 metri di profondità e ora dovrà essere recuperato da un Roav.

Nell'incidente su una piattaforma petrolifera dell'Eni al largo di Ancona ci sono stati anche due feriti. Si tratta della piattaforma Barbara F a 30 miglia dalla costa di Ancona in cque internazionali. Una gru avrebbe avuto un cedimento strutturale facendo finire in mare l'operaio che la manovrava. In una nota l'Eni precisa che la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. "Nella caduta, la gru ha colpito il supply vessel ferendo due persone a bordo dell'imbarcazione. Al momento, l'operatore dalla gru caduta in acqua risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso".

L'operaio che si trovava nella cabina di comando della gru sulla piattaforma Eni "Barbara F." è un dipendente Eni di 63 anni. Lo rende noto la Capitaneria di porto di Ancona. Sul posto sono presenti motovedette della Guardia Costiera partite dal porto di Ancona e una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco, coordinati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona e un elicottero del''Aeronautica militare.

I due feriti invece sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. Sono i due operai che erano a bordo del "supply vessel" colpito dalla gru e sono due operatori della società Bambini di Ravenna, uno di 53 anni e uno di 48, trasportati d'urgenza al nosocomio con un elicottero della società Eni sul quale erano stati preventivamente imbarcati medici del 118. La Procura di Ancona ha aperto un'inchiesta sull'incidente. Durante le operazioni di trasbordo di un bombolone di azoto - rende noto la Capitaneria di porto -, si è verificato il cedimento strutturale delle infrastrutture su cui era installata la gru di sollevamento. Il cedimento ha comportato la caduta in mare della gru e della relativa cabina di comando, all'interno della quale vi era un dipendente Eni di 63 anni anni, ora disperso.