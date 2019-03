Tragedia alla piattaforma Eni, la Procura di Ancona indaga per omicidio colposo

MONTENERO DI BISACCIA. E' residente da anni a San Salvo ed è nato a Montenero di Bisaccia l'operaio 63enne, Egidio Benedetto, dell'Eni morto nell'incidente sulla piattaforma petrolifera 'Barbara F.' al largo di Ancona, il cui corpo è stato localizzato nella cabina della gru a 70 metri di profondità. Da quanto si apprende l'operaio, con esperienza ultradecennale, domani avrebbe dovuto lasciare la piattaforma a conclusione del periodo di lavoro.

Era in procinto di aprire un fascicolo per lesioni colpose la Procura di Ancona in relazione all'incidente della piattaforma estrattiva di gas Eni a 32 miglia al largo di Ancona, in cui due operai sono rimasti feriti e uno risultava fino a poco fa disperso. Ora, con l'individuazione del corpo della vittima nella cabina della gru a 70 metri di profondità il Pm Irene Bilotta procederà contro ignoti per omicidio colposo.

Sono rispettivamente uno in prognosi riservata e l'altro di 30 giorni i due operai rimasto feriti nell'incidente alla piattaforma Eni "Barbara F.", in cui è morto un gruista di 63 anni. Lo riferisce un bollettino dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. I due, "investiti da un container", sono giunti al pronto soccorso di Torrette in elicottero alle 10:38. "C.C., di 52 anni - si legge nel bollettino - presenta frattura esposta di femore, fratture multiple del bacino, frattura vertebrale, le condizioni emodinamiche sono stabili, verrà operato d'urgenza per la stabilizzazione delle fratture, la prognosi è riservata, attualmente non è in pericolo di vita. B.G., di 47 anni, presenta trauma cranico con ampia ferita lacero contusa del cuoio capelluto, trauma toracico con fratture costali; la prognosi è di trenta giorni, non è in pericolo di vita".

La Procura di Ancona ha aperto un'inchiesta sull'incidente avvenuto sulla piattaforma Eni "Barbara F." 60 miglia al largo del capoluogo marchigiano, in acque internazionali. Durante le operazioni di trasbordo di un bombolone di azoto - rende noto la Capitaneria di porto -, si è verificato il cedimento strutturale delle infrastrutture su cui era installata la gru di sollevamento. Il cedimento ha comportato la caduta in mare della gru e della relativa cabina di comando, all'interno della quale vi era il 63enne. Nella caduta le infrastrutture hanno colliso con il "supply vessel", ormeggiato alle strutture della piattaforma, sul quale doveva essere posizionato la bombola di azoto, ferendo gravemente due operatori della Bambini di Ravenna, che sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Ancona. L'autorità giudiziaria ha disposto l'invio di tecnici della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco per il sequestro della gru e per definire le cause dell'accaduto, compreso un elicottero del 115.

"In relazione all'incidente che si è verificato questa mattina presso la piattaforma a gas 'Barbara F.', con grande dolore Eni informa che il collega che risultava precedentemente disperso è stato individuato all'interno della cabina della gru situata sul fondale delle acque circostanti la piattaforma. Eni esprime il proprio profondo cordoglio alla famiglia del collega". E' quanto si legge in una nota del gruppo. (Fonti Ansa.it)