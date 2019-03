Troppo piccolo il Carmelo, fiume di gente ai funerali di Antonio Schiattone

TERMOLI. Un fiume di gente ai funerali di Antonio Schiattone, morto improvvisamente ieri per un arresto cardiaco, a soli 43 anni, ne avrebbe compiuti 44 il mese prossimo. Tantissime le persone che hanno riempito la chiesa del Carmelo e il sagrato, non potendo entrare dentro, è rimasta in silenzio commosso all'esterno, per dare l'estremo saluto al loro amico o congiunto.

A celebrare il rito funebre don Silvio Piccoli, parroco del Sacro Cuore di Gesù, sacerdote che conosceva benissimo la famiglia Schiattone.

Amici con le lacrime agli occhi, ancora increduli per questo dramma. La perdita di una persona cara, così repentinamente, non è facile da assorbire, immaginiamo soprattutto per la moglie Barbara e i figli Andrea e Giulia.