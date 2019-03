Motocicletta finisce a terra alla rotatoria di via del Mare

TERMOLI. Motocicletta finisce a terra e due persone sono rimaste leggermente ferite alla rotatoria di via del Mare, a Termoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e Vigili urbani, che hanno compiuto i rilievi e disciplinato la circolazione, in un tratto molto delicato, visti gli innesti per la Tangenziale.

A causare il sinistro un'auto guidata da un anziano che proveniva proprio dalla Tangenziale, che ha travolto il motociclo.

I due giovani, una 19enne e un 18enne, hanno riportato rispettivamente un trauma al bacino e una ferita alla gamba. Sono stati trasportati dall'ambulanza della Misericordia di Termoli, giunta assieme ai medici del 118.