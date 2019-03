In manette pusher albanese, era sfuggito alla cattura nel blitz di venerdì scorso

CAMPOBASSO. Nella mattinata di oggi a Marcianise, i militari della Compagnia Carabinieri di Marcianise e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Campobasso, hanno arrestato l’ultimo degli appartenenti ad una “Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90) nel capoluogo molisano.



Di origini albanesi, lo scorso primo marzo, mentre era in atto il dispositivo, durante il quale più di 60 Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso intervenivano simultaneamente su 20 obiettivi in Molise, Puglia e Campania dando esecuzione a 20 perquisizioni e 11 misure cautelari personali (tre in carcere e otto agli arresti domiciliari) emesse dal Gip del Tribunale del capoluogo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, si era reso irreperibile.

Ma le ricerche avviate nell’immediatezza dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e proseguite fino alla data odierna anche in collaborazione dei Carabinieri di Marcianise hanno permesso di individuare altre abitazioni dove poteva essersi rifugiato ed i continui controlli e perquisizioni effettuate nei giorni scorsi lo hanno fatto sentire braccato tanto da credere di non aver più scampo e di consegnarsi direttamente in Caserma ai militari che lo hanno arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto presso la propria abitazione per sottoporlo agli arresti domiciliari.

È stato così chiuso il “cerchio”, arrestando l’ultimo membro di un sodalizio criminale composto principalmente dagli esponenti di due famiglie locali e scoperto dai Carabinieri del NOR-Sezione Operativa di Campobasso che per quasi un anno, hanno seguito e monitorato ogni appartenente all’associazione raccogliendo, con l’ausilio di attività tecniche, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni, elementi, a carico di 20 (venti) indagati, in ordine alle attività di spaccio, commercio e detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla commercializzazione nella città di Campobasso.