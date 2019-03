Scontro tra Portocannone e San Martino: 3 auto coinvolte e due feriti

SAN MARTINO IN PENSILIS. Poco prima delle ore 19 di questo pomeriggio la squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta per un incidente stradale sulla SP 40 tra Portocannone e San Martino in Pensilis, nei pressi dell’Oleificio Molisano. Sul posto risultavano coinvolte tre autovetture con due feriti. Il personale ha velocemente soccorso i feriti per poi affidarli alle cure del personale sanitario del 118. Si procedeva alla messa in sicurezza delle autovetture che presentavano perdite di carburante e fluidi vari collaborando con i Carabinieri per le incombenze del caso.