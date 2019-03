Forzano posto di blocco della Finanza e finiscono contro un albero

CAMPOMARINO. Due giovani di San Salvo, un 25enne e un 30enne, si trovano al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo essere usciti fuori strada per aver forzato un posto di blocco della Guardia di Finanza pugliese della Brigata di Torre Fantine. L’incidente, conseguente, a un inseguimento, è avvenuto in territorio molisano, a Nuova Cliternia. I due abruzzesi, C. F. e D. G., erano senza patente e stavano rientrando dalla Puglia nel loro territorio. Nel tentativo di fuggire, l’Alfa Romeo 147 con cui stavano viaggiando è finita contro un albero. Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie della Guardia di Finanza di Termoli e il 118 Molise con i volontari della Misericordia di Termoli. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.