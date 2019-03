TERMOLI. Far-West in Termoli centro nella notte tra venerdì e sabato, dopo la festa dell'8 marzo. Scorribande autentiche, quelle di un gruppo di ragazzi, di cui almeno due pare individuati dalle telecamere di alcuni locali messi a soqquadro dopo le 3 di notte.

Parliamo di attività di distributori automatici, dove sono stati rovesciati alcuni di essi, con l'ovvio tentativo di rubare soldi o altro, in particolare in via IV novembre e via Aubry.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia, che hanno anche visionato i filmati. I due giovani immortalati dalle telecamere hanno agito a volto scoperto, sul posto anche i proprietari del negozio Tecno-caffè, qui si sono intrufolati dalla porta posteriore che dà sull'interno. Ma è stata solo una parte dei misfatti compiuti e avvenuti nella notte.

Almeno altre 5-6 attività hanno subito tentativi di furto con scasso e parliamo di bar sul corso Nazionale e negozi. Furti e danneggiamenti in un luogo che dovrebbe essere al riparo da questo genere di attività delinquenziali e che invece ormai sono alla mercé dei poco di buono come la più remota delle periferie.