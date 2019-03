TERMOLI. Non è la prima volta che ci vengono segnalate situazioni del genere, furbi che scaricano i rifiuti in bidoni altrui senza differenziare, ma quando c'è il video che li coglie in flagranza di "reato" è tutta

un'altra cosa.



Questa mattina in via Corsica, un furgone che si ferma, qualcuno che scende e svuota a casaccio i sacchetti nel primo bidone disponibile...



Furbi e maiali che non hanno alcun senso civico e si credono più furbi di tutti. Invece è gente povera, di educazione e civiltà.