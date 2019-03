Non solo in centro, furto con scasso anche al bar di via Mascilongo

TERMOLI. Non solo furti, compiuti e tentati, danneggiamenti e scorribande in pieno centro, ma anche in via Mascilongo. Al nuovo bar PanCaffè che ha aperto da poco, al civico 13, i malintenzionati sono entrati in azione riuscendo a intrufolarsi dalla parte superiore della porta d’ingresso e una volta dentro hanno letteralmente smontato il locale, a caccia dei soldi.

Presa e buttata a terra la cassa, portate vie le monetine e lasciata una scia di devastazione dietro di loro.

Stamani, all’apertura, l’amara scoperta dei titolari che hanno avvertito il 113, giunto con gli agenti e la scientifica, per compiere i rilievi sulle numerose impronte lasciate dai ladri, che sono fuggiti via dileguandosi col favore dell’oscurità.