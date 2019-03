Almeno 13 colpi tentati nella notte, sul Corso Polizia e Carabinieri

TERMOLI. Che succede a Termoli? Mai abbiamo assistito a una scorribanda simile, come quella avvenuta nella notte tra venerdì e oggi.

Almeno 13 irruzioni in altrettanti esercizi commerciali del centro, ma qualcuno anche fuori le mura, per parafrasare paesaggi urbani più noti.

Se ci scandalizzavamo per i gesti vandalici con cui si arrecavano danni a patrimoni pubblici e privati, dinanzi a scenari di devastazione così copiosi non resta che reagire, altro che porgere l’altra guancia.

Sul corso Nazionale l’isola pedonale con pantere e gazzelle, di Polizia e Carabinieri, fanno assumere un contorno di scarsa sicurezza cittadina, non c’è molta fiducia, poiché il livello di banditismo, locale e non, assume dimensioni notevoli e spesso tutto viene praticato per finalità di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti.

Insomma, decine di commerciali, tra via Mario Milano, corso stesso, via Pepe, via XX settembre e via IV novembre, via Aubry, imbufaliti per quello che è avvenuto in maniera sistematica e reiterata.

Un coro unanime, la richiesta di maggiori controlli, noi che invochiamo un sistema complessivo di copertura con la videosorveglianza, c’è chi si sente davvero all’abbandono e oltretutto, un riverbero amministrativo, con l’isola pedonale a corso Umberto ci segnalano diversi esercenti, ma non solo loro, è venuto meno quel passaggio e quella stanzialità di presenza delle forze dell’ordine nel nodo nevralgico del centro storico, come se la pedonalizzazione frenasse l’attività di vigilanza.

Occorre correre ai ripari, in tutti i sensi.