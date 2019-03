Termolese 40enne accoltellata a San Salvo Marina

SAN SALVO. Questa sera erano circa le 19 30, quando sono state avvisate le Forze dell'ordine per un litigio tra un uomo ed una donna.

La donna C. M. classe '79 nata a Termoli ma residente a San Salvo, sembra sia stata ferita verosimilmente da un'arma da taglio, al consorzio Icea di via Sardegna, a San Salvo Marina. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Arma ed i sanitari del 118 che l'hanno condotta presso il pronto soccorso del San Pio di Vasto, la donna pare abbia riportato delle lievi ferite da taglio, pare non sia in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per appurare la dinamica dei fatti.