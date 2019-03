Nella notte dei balordi rubata anche una Fiat Panda

TERMOLI. Non solo locali scassinati e derubati a raffica nella notte tra venerdì e sabato. In una delle notti più balorde che la storia recente termolese ricordi sono sparite anche delle autovetture e ironia della sorte una Fiat Panda di colore scuro è stata rubata al parcheggio di via Duca degli Abruzzi, quello che costeggia i binari della stazione ferroviaria, proprio al titolare di uno dei bar che non è stato visitato dai giovinastri che hanno messo a soqquadro il centro storico tra l'8 e il 9 marzo.

L'amara scoperta è stata fatta ieri e segnalata ai Carabinieri. La denuncia formale sarà fatta domani. «Aprono le auto come fossero scatolette di tonno», il commento del proprietario derubato.