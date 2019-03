E' stato ritrovato a Trani Manuel Argentieri, il ragazzo scomparso sabato

VASTO. E' stato ritrovato Manuel Argentieri, il ragazzo 20enne disabile di Vasto che aveva fatto perdere le sue tracce sabato pomeriggio mentre si trovava in una comunità a Barletta. A darne notizia è un giornale pugliese.

Questo è quanto riporta il giornale di Trani.it: "È stato ritrovato ieri sera a Trani il ragazzo con disabilità, di Vasto, che risiedeva presso la comunità Papa Giovanni XXIII, di Barletta. Manuel Argentieri, 20 anni, era scomparso sabato pomeriggio, intorno alle 15, e i familiari avevano già fatto diffondere foto ed altre informazioni sul ragazzo, nella speranza che qualcuno lo avvistasse.

È quanto è accaduto proprio ieri sera, in via Superga, dove un cittadino ha trovato un uomo per terra, in preda a convulsioni, e ha immediatamente chiamato 118 e carabinieri: l'uomo è stato soccorso, stabilizzato, trattato e riportato nella comunità da cui, per motivi in via di accertamento, si era allontanato.

I familiari sono stati tempestivamente informati del lieto fine della vicenda."