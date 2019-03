Sfondano un muro col carrello elevatore al Multicash, messi in fuga dall'allarme

TERMOLI. Weekend da dimenticare a Termoli per la sicurezza. Dopo la raffica di furti e devastazioni, nella notte tra domenica e lunedì prima la rapina al Gold Bet, quindi la visita assai poco gradita al Multicash nel nucleo industriale.

Ignoti hanno preso in prestito, si fa per dire, un carrello elevatore da un'azienda confinante e l'hanno usato per abbattere un muro e crearsi un varco per entrare nella struttura che ospita migliaia di prodotti come grossista al servizio dei dettaglianti e delle attività di somministrazione e ristorazione.

L'allarme scattato immediatamente potrebbe aver messo in fuga i malviventi, due pare quelli individuati dalle telecamere, che hanno lasciato il perimetro, probabilmente senza aver modo e tempo di rubare qualcosa.

In ogni caso si controllerà minuziosamente ogni angolo del deposito. Il tentato furto è stato denunciato alle forze dell'ordine.