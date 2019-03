TERMOLI. E’ arrivata all'improvviso intorno alle 19 - anche se quelle nuvole nere e minacciose all'imbrunire verso l'orizzonte non promettevano nulla di buono - una tromba d'aria con raffiche di vento violentissime davvero impressionanti.

La foto che il nostro lettore e amico Giuseppe Listorto ci ha fornito, mostra i nuvoloni minacciosi. Per fortuna almeno su Termoli non sono arrivate segnalazioni di danni, ma la preoccupazione è per la flottiglia motopeschereccia che è stata sorpresa per mare: questi cambi repentini di tempo sono pericolosissimi specialmente per chi lavora per mare e al momento ci risulta che ancora qualche motobarca non sia rientrata in porto.

Questo tempo, come annunciano i bollettini meteo, avrà il suo picco intorno all'una di questa notte. Dall'inizio della tromba d’aria il vento è calato sui 25 nodi, ma l'allerta è prevista fino alle 16 di domani. Continueremo a monitorare la situazione.

Nella notte la stazione meteo dell'Aeronautica militare ha previsto raffiche tra i 103 e i 104 km/h. Intanto primi interventi dei Vigili del fuoco per la caduta di alberi e rami sulla sede stradale. Un albero è collassato nella zona industriale, verso lo svincolo della statale 87, rami segnalati sulla strada del Sinarca, tra Termoli e Petacciato.