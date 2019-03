Cadono calcinacci in corso Umberto, il vento butta a terra anche i segnali stradali

TERMOLI. Il vento soffia ancora forte sulla costa e i Vigili del fuoco dalla tarda serata di ieri in piena attività, pronti a intervenire ovunque ci sia richiesta di un loro intervento.

Questa mattina sono intervenuti in corso Umberto - nella parte chiusa al traffico - all'altezza dell'agenzia Unicredit per caduta calcinacci, senza conseguenze sulla sicurezza, un loro intervento si è reso necessario anche in prossimità del faro al borgo vecchio, dove stanno andando avanti i lavori per la ricostruzione del nuovo faro, il vento forte ha smosso alcuni pannelli per la ricostruzione e i pompieri li hanno dovuto rimuovere.

Alcuni cartelli di segnaletica stradale abbattuti, uno in via Mario Milano, ripristinato prontamente dagli uomini della squadra dei Lavori pubblici, anche uno scooter è stato scaraventato a terra sull'asfalto dopo alcune raffiche di vento.