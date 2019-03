Travolse e uccise l'82enne con la Yaris, torna in libertà dopo 50 giorni

TERMOLI. Torna in libertà, con il solo obbligo di dimora, l’uomo che ha investito e ucciso il 22 gennaio scorso l’82enne Donato Rubortone. Il legale del 52enne Bartolomeo D’Adderio ha presentato istanza di abbreviato condizionato per l’udienza in programma il 13 giugno prossimo, dove il conducente della Toyota Yaris sarà giudicato per omicidio stradale. Il tragico investimento sulle strisce pedonali avvenne alle 17.30 del 22 gennaio scorso. Il 52enne è rimasto ai domiciliari dal 25 gennaio, dopo l’udienza di convalida del giudice Vecchi del fermo operato dalla Polizia municipale di Termoli, che fu effettuato dopo l’investimento mortale in via Martiri della Resistenza.