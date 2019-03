Non ci lasciano più nulla, furto con scasso anche al bar del San Timoteo

TERMOLI. Uno dei weekend più tumultuosi della recente storia termolese ha avuto una coda anche nella tarda serata di lunedì. Dopo la raffica di furti e danneggiamenti tra venerdì e sabato, altri furti e la rapina commessa domenica sera, bersaglio (ma potrebbe non essere stato l'unico) lunedì sera, poco dopo le 23, è stato il bar dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Ignoti sono penetrati dalle finestre, si pensa sempre giovinastri alla ricerca di soldi con cui finanziare spaccio e consumo di stupefacenti, e dopo aver ripulito la cassa da 1.500 euro in contanti e numerosi gratta e vinci, ma non tutti quelli presenti nella rivendita, sono fuggiti via, anche perché è scattato l'allarme.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.