Cade lampione in via Firenze, conducente Gtm lesto a frenare

TERMOLI. Un lampione rovina a terra e per poco non finisce per accoppare un autobus del servizio urbano Gtm. E' accaduto intorno alle 15 in via Firenze e solo per la prontezza di riflessi di un esperto conducente, come G. L., da tempo allo sterzo dei pullman cittadini non c'è stata l'ulteriore conseguenza.

Il palo della pubblica illuminazione è caduto senza avvisaglie, finendo sull'asfalto, per fortuna, oltre alla frenata tempestiva della circolare, non passava nessun altro.