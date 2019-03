Maltrattamenti sui bambini, la maestra è libera

SAN SALVO. La maestra accusata di maltrattamenti sui propri allievi è di nuovo libera (leggi). Dopo il nuovo interrogatorio con il Gip Italo Radoccia, avvenuto giovedì scorso, la misura di restrizione degli arresti domiciliari è stata sostituita con il divieto provvisorio all'esercizio del pubblico servizio. Le indagini sono dunque chiuse: è questa la decisione che ha assunto il Gip.

Gli arresti domiciliari della maestra, avvennero a causa delle accuse di maltrattamenti sollevate da due colleghe, basate anche su delle intercettazioni video ambientali, durate una ventina di giorni nel mese di gennaio, nella classe della scuola dell'infanzia dove la maestra svolgeva il suo lavoro. Il Gip ha dunque deciso di sostituire la misura restrittiva degli arresti domiciliari con il divieto provvisorio all'esercizio del pubblico servizio come richiesto dal difensore avvocato Alessandra Cappa.

Oggi si è tenuta l'udienza del tribunale del riesame dell'Aquila per l'impugnazione riguardante gli arresti domiciliari, chiesto dall'avvocato difensore Alessandra Cappa, la decisione è attesa per domani come ci ha confermato telefonicamente l'avvocato.