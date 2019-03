Ragazzo in scooter travolto da un autobus

TERMOLI. Nella mattinata di oggi, un ragazzo di 16 anni, all’altezza del cimitero di Termoli è stato travolto da un autobus di linea mentre viaggiava in scooter.

Il ragazzo è stato trascinato per cinquanta metri, per fortuna il ragazzo non ha subito gravi ferite.

Stando a quanto dichiarato dal ragazzo l'autobus ha continuato la sua corsa come non se ne fosse accorto.