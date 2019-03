Abbandono indiscriminato di rifiuti, controlli e multe a Campomarino

CAMPOMARINO. Si rende noto che il Comando della Polizia Locale del Comune di Campomarino sta intensificando i controlli in materia ambientale in tutto il territorio comunale, soprattutto in relazione all’illecito conferimento dei rifiuti con particolare riguardo nell’area urbana di Campomarino Lido. Al fine di attenuare la portata di tale fenomeno di malcostume, le pattuglie della Polizia locale intensificheranno ulteriormente nelle diverse ore della giornata mirati controlli ed appostamenti su tutto il territorio comunale. Nell’ attività condotta nella giornata odierna 16 marzo, diversi sono stati i controlli, in particolar modo ai soggetti produttori di rifiuti provenienti sia dai lavori di demolizione edilizia, nonché dai residui di potatura derivante dalla pulizia di giardini e aree private.

Ai suddetti soggetti sono state richieste le particolari modalità di conferimento degli stessi rifiuti, con l’esibizione del relativo formulario, al fine di verificare la tracciabilità dei rifiuti, elemento indispensabile per qualsiasi movimentazione di materiale di scarto, che certifica l’avvenuta consegna del materiale e il conseguente avvio a riciclo dello stesso. In tale contesto operativo odierno, la Polizia Locale è riuscita tramite accurate indagini a reperire validi elementi di prova e così risalire sia agli autori materiali dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, e così sanzionarli ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, nonché a risalire ai soggetti che hanno conferito rifiuti in maniera non differenziata presso le isole ecologiche già esistenti nell’area Lido, e sanzionarli in violazione al Regolamento dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno”.