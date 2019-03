Investita una 18enne a Campomarino

CAMPOMARINO. Una ragazza è stata investita da un'auto in via Cuoco a Campomarino. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza e la Polizia municipale, coordinata dal comandante Raffaele Intrevado.

Per fortuna le conseguenze dell'incidente non appaiono gravi e la giovane, M. S., è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per gli opportuni accertamenti.