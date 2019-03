Controlli su automobilisti e mezzi pesanti: scattano sanzioni e sequestri

CAMPOBASSO. Negli ultimi giorni, la Sezione Polizia Stradale di Campobasso ha intensificato i controlli sulle principali strade della provincia. Sono state riscontrate ben 164 infrazioni al codice della strada, la maggior parte delle quali per mancato uso delle cinture di sicurezza e per utilizzo del telefonino alla guida. Altre infrazioni sono state riscontrate grazie all’impiego del sistema “Street Control” che ha permesso di operare il sequestro amministrativo del veicolo e di comminare la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti dalla patente di guida nei confronti di 10 automobilisti non in regola con gli obblighi assicurativi.

Inoltre, le pattuglie sono state dotate di “Centri Mobili di Revisione” messi a disposizione dalla Direzione Generale Territoriale di Bari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Tali strumentazioni hanno consentito di effettuare mirati servizi nel tratto autostradale molisano dell’A14, precisamente nell’area di servizio “Trigno Est” facente parte del comune di Montenero di Bisaccia. Durante tale attività sono stati controllati più di 40 mezzi pesanti, condotti da autisti sia italiani che stranieri e riscontrate 15 irregolarità. Tali irregolarità in alcuni casi hanno riguardato l’inefficienza o mancanza dei dispositivi di sicurezza imposti dal Codice della Strada, in altri il mancato rispetto dei tempi di guida e di pausa prescritti dalla legge.

Le attività di controllo da parte della Sezione Polizia Stradale continueranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio della provincia di Campobasso, sempre con l’ausilio delle citate moderne strumentazioni dello “Street Control” e dei “Centri Mobili di Revisione”.