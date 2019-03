Non ce l'ha fatta la 41enne trasportata al Cardarelli, 2 le vittime dell'incidente

TERMOLI. Giungono notizie ancora più tragiche dall'incidente sulla statale 17. E' deceduta all'ospedale Cardarelli anche la 41enne che viaggiava in compagnia del 57enne morto sul colpo.

Alle ore 7.45 di questa mattina, 21 marzo, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta nel Comune di San Polo Matese sulla Statale 17, al km 221 per un incidente stradale tra due autovetture.

Coinvolte nello scontro frontale un suv Hyundai Tucson con due persone a bordo ed una Mercedes C220 con il solo autista. Il personale dei Vigili del fuoco, giunto sul posto, si è subito adoperato per estrarre dal suv una donna A.S. di anni 41 trasportata immediatamente in ospedale, dove è purtroppo deceduta, mentre per il guidatore un uomo A. I. di anni di 57 non c’è stato nulla da fare nonostante il grande impegno del personale sanitario del 118.

Entrambi residenti nella cittadina di Bojano. Anche l’autista del Mercedes A.M. veniva soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto Carabinieri e Polizia Stradale per regolare la viabilità ed effettuare i rilievi tecnici dell’incidente.