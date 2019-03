SAN SALVO. Torna in azione la banda del buco alla zona industriale di San Salvo, al confine col Molise. Mercoledì notte un colpo studiato nei minimi dettagli è stato messo a segno presso il magazzino di Franco Bolami situato in via Rostagno, nella zona industriale sansalvese. Diversi uomini, almeno una decina, dopo aver fatto un buco sulla parete esterna della cella frigorifera l'hanno ripulita completamente.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato lo stesso titolare intorno alle 7 del giorno seguente: "Sono stati portati via 90 mila euro tra pesce e affettati, 30 bancali interi di roba ottima qualità. Sono venuti con un tir frigorifero per caricare il tutto. Hanno fatto un buco nella parte posteriore della cella. Erano molto attrezzati, con delle giacche ad hoc perché nel frigo la temperatura è di -30. L'allarme nella cella frigorifera non c'era e tramite un passamano sono riusciti a ripulire tutto. Fortunatamente sono assicurato, ma non verrà coperta l'intera somma di quanto rubato. Ho già fatto riparare il danno e denunciato quanto accaduto agli uomini dell'Arma."

Sull'episodio indagano i Carabinieri della locale stazione.