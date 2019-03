TERMOLI. E’ stata eseguita nei giorni scorsi l’autopsia sulla salma del 74enne Antonio Morelli, l’anziano deceduto dopo un intervento subito al reparto di chirurgia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per un tumore al colon. La prima operazione chirurgica era andata bene, avvenuta a febbraio, poi ci sono state delle complicazioni, che hanno reso necessario un secondo intervento, risultato fatale a causa di un arresto cardio-circolatorio.

Il 9 marzo la data del decesso e già era stata stabilita la data dei funerali per domenica 10, ma la famiglia ha presentato una denuncia al commissariato di Polizia di Termoli, con la Procura a disporre il sequestro della salma e l’autopsia, oltre alla documentazione clinica. I funerali del 74enne avranno luogo sabato, 23 marzo, alle 16, alla chiesa del Crocifisso. Intanto la Procura, che acquisirà il referto dell’autopsia, indaga per svelare le cause della morte, che agli occhi dei parenti è sospetta.