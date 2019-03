In libertà uno dei 3 uomini arrestati per la rapina a Fiardi: oggi la convalida

TERMOLI. Sono rimasti solo in due in carcere i presunti rapinatori arrestati mercoledì scorso dai Carabinieri della compagnia di Termoli, dopo il colpo messo a segno al bar Fiardi della stazione di servizio Ip, il 15esimo della serie negli ultimi anni.

Uno dei due fratelli siciliani, infatti, è stato scarcerato giovedì su decisione del Pm Marianna Meo, che non ha riscontrato negli atti trasmessi dagli investigatori elementi tali da giustificare la carcerazione preventiva. A difenderlo, così come il fratello rimasto in cella, è l’avvocato Nicola Bonaduce.

Si tratta di un 42enne. Intanto, il gip Rosaria Vecchi ha fissato per questa mattina l’udienza di convalida a carico del 49enne e del 47enne che sono ristretti nella casa circondariale di Larino. Ora convenuta per la comparizione delle parti è le dieci. Il Pm Meo ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Ci saranno i difensori Nicola Bonaduce, Tiziano Cilli e Ruggiero Romanazzi.