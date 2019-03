Rapina al bar di Fiardi: convalidato un solo arresto

TERMOLI. Si è tenuta stamani, alle 10, l'udienza di convalida a carico di due dei tre presunti rapinatori del bar Fiardi sul lungomare Nord, arrestati mercoledì scorso, dopo la 15esima rapina subita dall'attività commerciale della stazione di servizio Ip negli ultimi anni.

Uno dei due siciliani, peraltro fratelli, era stato scarcerato il giorno dopo per disposizione del Pm Marianna Meo, che non aveva ritenuto di tenere in carcere il 42enne.

Il fratello, principale indiziato, va ai domiciliari, difeso da Nicola Bonaduce. Il gip Rosaria Vecchi ha convalidato l'arresto a suo carico, ma appunto ha previsto i domiciliari, a differenza della Procura che chiedeva la custodia cautelare in carcere.

Libero, invece, l'indagato termolese, difeso da Ruggiero Romanazzi e Tiziano Cilli, su cui il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l'arresto.