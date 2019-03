Finisce con la macchina contro un lampione, 31enne trasportata al San Timoteo

CAMPOMARINO. Automobile contro un lampione della pubblica illuminazione a Campomarino, in via della Stazione, intorno alle 16.15. Al volante una 31enne, P. M., probabilmente in condizioni non idonee alla guida.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Campomarino e il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dove è andata su tutte le furie.