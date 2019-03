VASTO. Il centauro era alla guida di una Triumph Speed Triple. Si tratta di C. R., originario di Termoli. Era in compagnia con altri amici, si stavano recando a San Vito per una passeggiata in moto e prendere un gelato. Durante le operazioni di soccorso l'uomo è rimasto vigile.

LA PRIMA NOTIZIA. Questo pomeriggio un uomo, sulla quarantina, alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail, sulla Statale 16 all'altezza del ristorante "Zi Nicola" a Vasto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Arma e della Polizia di Stato. Per le gravi condizioni riscontrate dai sanitari del 118 è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

La Statale 16 è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.