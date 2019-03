TERMOLI. Per questa mattina è stata organizzata dalla Capitaneria di Porto l'esercitazione semestrale nell'ambito portuale termolese. Questa volta, di concerto con la compagnia e l'apporto dei Vigili del Fuoco, è stata approntata un'operazione un po' più complessa per l'esercitazione di tutti i mezzi sia marini che di terra.

L'operazione è consistita in una simulazione d'incendio a bordo di un natante da turismo ormeggiato: mentre due persone stavano operando in cucina per la preparazione di cibi, vengono sorpresi da un incendio e non potendo controllare l’imbarcazione, in un primo momento intervengono in loro aiuto uomini del personale portuale i quali però non riescono a domare l'incendio e quindi sono costretti ad attivare l'allarme per far intervenire sul luogo dell'incendio gli uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli.

Nel frattempo le due persone, vittime delle fiamme, non possono uscire dal natante e quindi l'unica soluzione per loro è buttarsi in mare: i due vengono recuperati grazie all'intervento di moto d'acqua e un gommone da supporto e alla fine sono prelevati e portati in salvo con non poche difficoltà.

Esercitazioni che hanno come leitmotiv la collaborazione semestrale che fa accrescere sempre più la professionalità dei corpi militari chiamati a scendere in campo, nella fattispecie in mare con la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco sempre più in prima linea per salvaguardare la sicurezza pubblica, come del resto fanno anche e con merito tutte le forze armate italiane quali i Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica, Marina Militare, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Esercito e nello specifico anche i sanitari del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli.