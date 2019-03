Finisce l'amore e iniziano i guai, imprenditore esce da 5 anni da incubo

LARINO. Imprenditore finisce alla sbarra con ben 16 ipotesi di reato, tutte maturate dopo un amore finito Fortuna sua, il Tribunale di Larino lo assolve per gran parte delle imputazioni e lo condanna solo a 4 mesi, si fa per dire. Comunque un quasi lieto fine, l’odissea giudiziaria di un termolese di 50 anni. La sentenza, quasi liberatoria, è arrivata tre giorni fa, dopo un calvario durato 5 anni.

Maltrattamenti in famiglia, rapina, lesioni gravi, stalking, violazione di domicilio, furto aggravato ed estorsione. Tutte accuse cadute con la sentenza di primo grado. La Procura 4 anni fa chiese anche l'arresto dell'imputato, dopo che in appena 12 mesi si erano assommate tutte queste denunce. A difenderlo l'avvocato Danilo Leva, che riesce a sventare l'ipotesi di carcerazione preventiva, limitandosi a subire in sede di Riesame il divieto di dimora a Termoli. Leva, intanto, ha annunciato anche l'appello, per eliminare anche la condanna per violenza privata.