Si schianta in auto contro un albero, 24enne medicata al San Timoteo

TERMOLI. Enorme spavento per una ragazza di 24 anni, nella notte. Intorno alle 2.30, la giovane, alla guida della sua auto, è finita contro un albero in viale Padre Pio. A soccorrerla i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli.

La conducente, M. M. le sue iniziali, è stata estratta dall'auto dagli stessi soccorritori. Per fortuna non è in gravi condizioni, ha subito un taglio dietro la nuca. E' stata trasportata al pronto soccorso del vicino ospedale San Timoteo, dove è stata medicata e sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso.