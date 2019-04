Uno dopo l'altro, cinghiale investito e ucciso tra Termoli e San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Dalla statale 16 Adriatica alla provinciale tra Termoli e San Giacomo degli Schavoni. Non cessa l’emergenza ungulati sulla costa e nell’hinterland. Nella serata di ieri un nuovo incidente è stato provocato dalla presenza di un cinghiale lungo la Sp che arriva proprio a San Giacomo. Un grosso esemplare è morto sul colpo nell’impatto con la macchina di turno, finendo a ciglio strada. Danni ingenti per il veicolo. L’investimento è avvenuto in prossimità della curva successiva alla stazione di servizio.