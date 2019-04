Forzano posto di blocco e scappano, hanno stupefacenti e armi

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio di ieri 03 Aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno tratto in arresto tre persone, due uomini ed una donna, per resistenza e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90.

I tre soggetti, a bordo di una vettura Lancia Ypsilon, stavano percorrendo la SS645 in agro del Comune di Gambatesa quando, all’improvviso, si sono visti intimare l’alt dai Carabinieri del NOR-Sezione Radiomobile che stavano effettuando un normale posto di controllo alla circolazione stradale.

Il conducente però, invece di rallentare e fermarsi, accelerava repentinamente schivando di poco i militari e fuggendo a tutta velocità con manovre evasive e sorpassi in curva. Ne nasceva così un inseguimento per circa un kilometro da parte dei Carabinieri i quali, senza mai perdere di vista i fuggitivi, prima di riuscire a fermarli, notavano che venivano lanciati dal finestrino due involucri successivamente recuperati.

Riusciti a bloccare l’auto ed i tre giovani, recuperavano immediatamente i due involucri lungo la strada che risultavano essere due pacchetti di cellophane sottovuoto contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 50 grammi ognuno per un totale di 100 grammi.

L’immediata perquisizione permetteva, inoltre, di rinvenire all’interno dell’autovettura un coltello a serramanico riposto nel vano porta oggetti lato guida della lunghezza di 22 cm e 9 cm di lama e grammi 11 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana nascosta nella borsa della donna.

A seguito delle prove raccolte venivano organizzate delle perquisizioni presso le abitazioni dei fermati con le quali venivano rinvenute sostanze da taglio, vari bilancini, strumenti per il confezionamento di dosi e alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

I tre fermati venivano condotti così presso la Caserma di Via Mazzini per ulteriori accertamenti dai quali risultava, altresì, che l’autovettura utilizzata era sprovvista di copertura assicurativa e pertanto veniva sequestrata amministrativamente.

Al termine delle operazioni, tutti e tre i giovani venivano dichiarati in stato di arresto per il reato di resistenza a P.U., detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per uno di loro è scattata l’ulteriore denuncia per possesso ingiustificato di arma da taglio, e successivamente sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso i propri domicili a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso in attesa di giudizio.

Tutta a sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale e nei prossimi giorni, verrà inviata al LASS di Foggia per le analisi quantitative e qualitative al fine di individuarne precisamente il livello di principio attivo ed il numero di dosi che se ne sarebbero ricavate se fosse stata immessa nelle piazze di spaccio.

A poca distanza dall’ultima operazione antidroga denominata “DRUG MARKET” condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso avvenuta poche settimane fa conclusasi con l’arresto di 11 persone per associazione a delinquere finalizzata alla detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con gli odierni arresti viene dato un altro duro colpo alla criminalità locale, anche grazie al continuo monitoraggio del territorio ed all’incremento dei controlli delle pattuglie dei Carabinieri che vigilano le strade della città di Campobasso e dei paesi dell’hinterland.