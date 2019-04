Camion si schianta in A14 nei pressi dell'uscita di Vasto Nord

VASTO. Un incidente si è verificato nella mattina di oggi al km 437.3, in direzione Taranto, all'altezza di Vasto Nord. Un camion si è schiantato contro la cuspide autostradale che delimita l'uscita di Vasto Nord. Fortunatamente il camionista non è ferito, mentre il mezzo ha subito ingenti danni. Per permettere le operazioni di soccorso è stato necessario l'intervento di una gru e chiudere l'uscita in questione. Il traffico proveniente da nord verso sud ha subito ritardi con i mezzi che sono stati costretti ad uscire a Val Di Sangro.

Alle 12.15. l'autostrada è stata riaperta regolarmente al traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Vasto Sud e il personale di Autostrade per l'Italia.