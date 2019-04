Infortunio agricolo a Petacciato, 66enne portato al San Timoteo

PETACCIATO. Infortunio agricolo nella tarda mattinata di oggi in basso Molise. Un coltivatore 66enne, G. C., è caduto a terra mentre stava adoperando il motozappa.

L'incidente è avvenuto in contrada Colle Calcioni, nella parte di agro che guarda a Montenero di Bisaccia.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, oltre alle forze dell'ordine. Il 66enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Per fortuna non è in gravi condizioni.