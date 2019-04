Auto rubata a Termoli per tentare un furto in banca

FOGGIA. Una Fiat Panda rubata a un cittadino termolese è il mezzo con cui, alle prime luci del mattino, un gruppo di rapinatori ha tentato l’assalto alla filiale della Bpm di Foggia, in piazza Giordano.

Il mezzo, come da copione, serviva per sfondare i vetri della banca. Subito dopo, secondo le prime ricostruzioni della dinamica, la banda ha posizionato un ordigno – la cui natura è ancora da verificare - nello sportello per i prelievi, causando un’esplosione che ha danneggiato gravemente i locali circostanti. In primis l’atm, dal quale tuttavia probabilmente i malviventi non sono riusciti a prelevare il bottino come sperato. Per verificarlo sono in corso accertamenti e rendicontazioni.

La Polizia è all’opera nelle indagini, che finora hanno portato alla luce solo il numero dei rapinatori, tre, incappucciati ma visibili nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, i quali sono riusciti ad agire pochissimi minuti dopo il passaggio di una volante e a dispetto della presenza di una pattuglia di vigilanza posta a poca distanza, sull’isola pedonale.