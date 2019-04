Cade dal tetto del capannone, 40enne muore sul colpo

MAFALDA. Tragico infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi nei pressi della Trignina, alla zona industriale di Mafalda.

Un 40enne, M. R., è caduto dal tetto di un capannone ed è deceduto sul colpo, per le gravi conseguenze causate dall’impatto al suolo.

L’operaio stava sostituendo la copertura in pannelli e per motivi al vaglio degli inquirenti, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, da un'altezza considerevole. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori del 118, avvertiti subito, non c’è stato nulla da fare. Intervenuti coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, i medici non hanno che potuto constatare l’avvenuto decesso.

L’incidente è accaduto intorno alle 10. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Termoli, che indagheranno sulla dinamica dell’infortunio mortale.

La vittima di questa ennesima morte bianca è di Lentella, gestiva una ditta di carpenterie metalliche con sede legale sotto Fresagrandinaria.

Si attende il nulla osta del Pm della Procura di Larino per la rimozione della salma e il trasferimento all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Carlo Moro, sindaco di Lentella ha dichiarato: "Era un grande lavoratore, non riesco a crederci. E' una tragedia per la nostra comunità. Non ci sono parole."