Chiusi dal Nas due caseifici artigianali e due depositi per ristoranti

TERMOLI. A segno i controlli dei Carabinieri del Nas nel settore sicurezza alimentare.

Nell’ambito dei controlli della sicurezza alimentare, il Nas di Campobasso, operante sull’intero territorio regionale e coordinato dal comandante, il luogotenente Mario Di Vito, a seguito di attività ispettiva presso aziende zootecniche ubicate nel Basso Molise, ha proceduto, avvalendosi della collaborazione di personale medico-veterinario dell’Asrem, alla chiusura di due caseifici artigianali/aziendali perché non autorizzati ed interessati da gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Nella circostanza i militari accertatori, oltre a deferire alla Procura competente i responsabili delle aziende, hanno proceduto a porre sotto sequestro circa 250 kg. di formaggio di pecora perché tenuto in cattivo stato di conservazione (senza il rispetto delle elementari norme igieniche ed a temperatura non conforme) ed anche perché risultato insudiciato e invaso da parassiti, in violazione alla legge n. 283/1962.

Il Nas, sempre nella provincia di Campobasso, ha proceduto presso due distinte attività di ristorazione, alla chiusura di un locale adibito a deposito alimentare poiché non autorizzato e privo dei requisiti minimi obbligatori nonché al sequestro amministrativo di circa 100 kg di pesce e carne privi di documentazione attinente la rintracciabilità (luogo di produzione.

Sono state elevate sanzioni amministrative per euro 14.200. Il valore dei sequestri e delle strutture chiuse ammonta a circa 300mila euro.