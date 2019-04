Ferisce due uomini col coltello, fermato giovane a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Due persone con ferite con arma da taglio e un giovane fermato dai Carabinieri della stazione locale e dai militari della compagnia di Larino. E’ avvenuto intorno alle 20 di ieri, nei pressi di un noto locale, all’ingresso di San Martino in Pensilis. Il giovane aggressore, forse in condizioni inidonee alla guida, è andato a sbattere con la sua auto contro quella di un 60enne. Scesi dall’auto, dalle parole ai fatti e il ragazzo ha estratto un coltello ferendolo al fianco. E’ sopraggiunto un 36enne, che nel tentativo di sedare la lite è stato raggiunto da un fendente alla gamba. Entrambi sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, mentre l’aggressore è stato portato in caserma dai militari dell’Arma.