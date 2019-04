Un 22enne in stato confusionale soccorso dalla Polizia alla stazione

TERMOLI. Doppio intervento a lieto fine grazie agli agenti della volante del commissariato di via Cina ieri pomeriggio a Termoli, nei pressi della stazione ferroviaria. Un ragazzo barese, di 22 anni, è stato trovato seduto su una panchina dello scalo ferroviario, appariva smarrito e depresso. I poliziotti subito hanno contattato la madre, che ha raccontato loro del difficile momento vissuto dal giovane, che aveva perso il padre da non molto e che aveva preso questa scomparsa prematura malissimo.

Aveva lasciato la città di residenza per girovagare e avere un punto di riferimento a Vasto, da un cugino. Ieri aveva perso anche il treno e col biglietto in mano non poteva prenderne altri, non avendo altri soldi. Grazie alla Polizia, il 22enne è stato messo sul treno in partenza per Bari, collaborazione utile quella del capostazione. Poco dopo, viene segnalata una Ford Focus con al suo interno dei cani che abbaiavano. Il finestrino era leggermente abbassato e questo favoriva un minimo ricircolo d’aria, solo dopo qualche ora si è fatta viva la proprietaria, che ha chiesto scusa agli agenti.