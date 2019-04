Tre chili di marijuana nel borsone, 2 pusher in manette

TERMOLI. Non si è fermata affatto l'attività investigativa dell'Arma dei Carabinieri dopo l'arresto avvenuto diversi giorni fa dei tre soggetti ritenuti a vario titolo responsabili della rapina al bar della stazione di servizio della famiglia Fiardi, sul lungomare Nord di Termoli. In una successiva perquisizione, avvenuta nell'ultimo controllo straordinario del territorio, sono stati trovati a casa di uno dei due siciliani arrestati, ben 3 chili di marijuana.

Il blitz è avvenuto ieri mattina nella solita abitazione di San Giacomo degli Schiavoni, a carico di due 45enni. Lo stupefacente era contenuto in una borsa. Come avevamo peraltro ipotizzato a margine della conferenza, l'attività criminale dei presunti rapinatori sfocia anche nello spaccio. In prima istanza vennero rinvenuti 140 grammi di marijuana. Due le persone finite in carcere, a Larino. La loro posizione è al vaglio della magistratura. Seguiranno ulteriori dettagli nelle prossime ore.