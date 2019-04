Balordi salgono sul tetto del municipio pericolante a Campomarino

CAMPOMARINO. Dallo scorso mese di ottobre il municipio di Campomarino è chiuso a causa dei danni provocati dal sisma di metà agosto.

Tutti gli uffici sono stati trasferiti, come è noto, ma nonostante il Palazzo degli uffici sia pericolante, giovinastri approfittano del fatto che la struttura non sia transennata per accedervi e improvvisare giochi assai rischiosi.

L'ultima bravata è di ieri sera, quando sono saliti sul tetto e sono stati immortalati da un cittadino, che ha postato subito il video su Facebook, in uno dei gruppi più seguiti della realtà campomarinese.



Si auspica un intervento delle autorità per inibire la possibilità di questi accessi, prevenendo possibili conseguenze, oltre a una robusta strigliata che non guasterebbe affatto.