Droga e accoltellamento: pomeriggio di convalide a Larino

LARINO. Fissate per oggi pomeriggio le udienze di convalida degli arresti di 3 persone, i due presunti pusher siciliani, già indagati per rapina e per furti e ricettazione, nella cui abitazione sono stati rinvenuti 3 chili di marijuana in un borsone, e del 37enne che sabato sera ha accoltellato due persone a San Martino in Pensilis.

I primi compariranno alle 16 dinanzi al gip, difesi dall'avvocato Nicola Bonaduce, l'ultimo alle 17, con l'assistenza legale di Ruggiero Romanazzi.